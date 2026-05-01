喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、ゴールデンウィークの1日をコメダ珈琲店で過ごす「コメ活巡り」を提案しています。【画像】やば…「おなかはち切れる」1日をコメダで過ごす《コメ活巡り》メニューを見る！おなかはち切れる！「コメ活巡り」公式アカウントは、「GWはコメ活巡り、挑戦してみない？連休の予定はお決まりですか？」とコメント。「時間帯や予定に合わせて、コメダ珈琲店を巡るのもお