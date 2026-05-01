歌手の山本リンダ（75）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。世界的モデルとの対面を振り返った。司会の黒柳徹子は「山本リンダさんはもともと10歳の時に少女モデルでデビューなさった」と紹介。山本は小学生時代にファッション雑誌「装苑」のモデル募集に応募し合格したと言い、「その後モデルクラブに所属して」と打ち明けた。高校時代には「大人のモデルとして」活動するようになり、「