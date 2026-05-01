新型エルグランドまもなく先行受注か？日産の新型「エルグランド」が、発売に向けて先行受注を開始するという情報が入りました。販売店での状況や最新情報について詳しく探っていきます。エルグランドは、1997年に初代モデルが登場したプレミアムミニバンの先駆者です。ゆとりのある広い室内空間と高級セダンのような上質な内装をあわせ持ち、日本市場に新たなジャンルを確立しました。【画像】超カッコいい！ これが日産「新