米海軍の駆逐艦ヒギンズがインド太平洋で全電力と推進力を喪失していたことが分かった/Cpl. Kira Ducato/US Marine Corps/File（CNN）米海軍の軍艦がこのほど、インド太平洋で数時間にわたり電源と推進力を喪失する事態に陥っていたことが分かった。米国防当局者が明らかにした。海軍の声明によると、電気系統に「技術的な不具合」が発生したという。米第7艦隊の報道官は1日の声明で、当該のミサイル駆逐艦USSヒギンズについて「艦