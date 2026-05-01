青いカーネーションの出荷作業＝1日午前、千葉県芝山町10日の「母の日」に向け、世界的にも珍しい青いカーネーション「ムーンダスト」の出荷が最盛期を迎えている。成田空港近くの千葉県芝山町の作業場で1日、約10人のスタッフが南米から空輸された花の選別や箱詰めを行い、この日だけで約10万本を全国へ送った。いずれも花びらに青い色素を持ち、花の形や色の濃淡が異なる8種類がある。花言葉は「永遠の幸福」で爽やかさや甘