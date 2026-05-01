“スマホ操作1つ”で愛車がカンタンに激変！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」のTOYOTA GAZOO Racingブースで、数ある展示のひとつとして公開されていたのが「GR PERFORMANCE SOFTWARE（GRパフォーマンスソフトウェア）」です。これは、トヨタ「GRヤリス」や「GRカローラ」に搭載されているサーキットモードの機能を、スマートフォン1つで大幅に拡張するもので、会場で体験型展示として披露され、その内容の一端