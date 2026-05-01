【写真】公園の遊具で遊びながらも真剣な表情を見せる井ノ原快彦 井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、公園で遊ぶ姿などを収めたプライベートショットを公開した。 ■少年心とイケオジが融合するイノッチのプライベートショット 井ノ原は、喫茶めぐりと定食屋さんで一杯。駄菓子のパイプで一服」と綴り、「#西武線」「#東長崎」のハッシュタグを添えて複数枚の写真を公開。 写真は、黒いTシャツにデニムとい