「イケオジすぎ」と井ノ原快彦が公園で遊ぶ姿に大反響！立つだけで絵になる近影に「後ろ姿までかっこいい」「スタイルおばけすぎる」の声

【写真】公園の遊具で遊びながらも真剣な表情を見せる井ノ原快彦

井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、公園で遊ぶ姿などを収めたプライベートショットを公開した。

■少年心とイケオジが融合するイノッチのプライベートショット

井ノ原は、喫茶めぐりと定食屋さんで一杯。駄菓子のパイプで一服」と綴り、「#西武線」「#東長崎」のハッシュタグを添えて複数枚の写真を公開。

写真は、黒いTシャツにデニムというシンプルな装いに、レザースウェードジャケットを肩に羽織ったスタイルの井ノ原が写し出されている。公園の遊具で遊んでいるような姿を捉えた1枚目は、バイクのコーナリングを彷彿とさせるポーズを披露。無邪気な遊び心に溢れながらも「スタイルおばけすぎる」とファンを驚愕させるほどの頭身バランスを際立たせている。

さらに、電車の通過を待つ踏切での佇まい（2枚目）、駄菓子のパイプを片手に持ち渋い表情を浮かべた姿（3枚目）、駄菓子のパイプのアップ（4枚目）、豊島区立トキワ荘マンガミュージアムを訪れた際に撮影された手塚治虫『ジャングル大帝』のレオとライヤとの3ショット（5枚目）、ビールを片手に一日の充足感を感じさせる満足そうな表情（6枚目）が続く。最後は、哀愁漂うバックショット（7枚目）で締めくくった。

■写真：公園の遊具で遊びながらも真剣な表情を見せる井ノ原快彦

SNSには「どの写真もカッコよ」「何でも絵になる」「イケおじ」「後ろ姿もカッコ良すぎ」「スタイルおばけすぎる」と絶賛の声が溢れている。