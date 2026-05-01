スバル新型「“7人乗り”SUV」！スバルのアメリカ法人は2026年4月1日、ニューヨーク国際自動車ショー（会期：報道向け4月1・2日、一般向け3〜12日）でフル電動のSUV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。ゲッタウェイはスバルのグローバルBEV（バッテリー式電気自動車）第4弾にあたるミドルSUVです。トヨタとともに「もっといいクルマづくり」を目指し、両社が強みとする技術や知見を持ち寄って共同開発されました。電動化時