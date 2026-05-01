悪夢の新時代が、幕を開ける──現代ホラー界の鬼才 ザック・クレッガー監督が放つサバイバルホラー 映画『バイオハザード』＜秋＞全国の映画館で公開 カプコンの人気シリーズ「バイオハザード」をもとにした完全新作映画「バイオハザード(原題：RESIDENT EVIL)」が今秋公開される。その特報映像が全世界で一斉解禁された。配給はソニー・ピクチャーズ。 特報は