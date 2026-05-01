F1™2025年シーズンの年間チャンピオン、マクラーレンのランド・ノリス（26）。2019年のF1デビュー以来、これまでに優勝11回、ポールポジション16回、表彰台44回と着実に成績を伸ばしてきた。今シーズンは、第3戦を終えた時点でドライバーズランキング5位につけている。マクラーレンから17年ぶりの王者誕生ノリスは、1999年11月13日イギリス生まれの26歳（2026年4月末時点）。7歳でカートを始め、2012年にイギリスの大会「For