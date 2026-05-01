歌手で俳優の岡本健一さん（56）が、役者事務所『株式会社リスと葡萄』と専属エージェント契約を締結したことが1日、同社を通じて発表されました。岡本さんは、コメントを寄せ「これから先の、あらゆる創作活動を今まで以上に充実させ発展していくために、とても縁起の良さそうな『株式会社リスと葡萄』と専属エージェント契約を締結する運びとなりました」と報告。「50歳になったら、とにかく好きなことをやると決めていました