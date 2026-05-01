歌手で俳優の岡本健一さん（56）が、役者事務所『株式会社リスと葡萄』と専属エージェント契約を締結したことが1日、同社を通じて発表されました。

岡本さんは、コメントを寄せ「これから先の、あらゆる創作活動を今まで以上に充実させ発展していくために、とても縁起の良さそうな『株式会社リスと葡萄』と専属エージェント契約を締結する運びとなりました」と報告。

「50歳になったら、とにかく好きなことをやると決めていましたが、やりたいことが多すぎて、気付けば予想以上の速さで時が過ぎて行くことに気がつきます」とし、「還暦も近くなってきましたが、諸先輩方からすると、まだまだ未熟者です」と自身についてコメント。

続けて「『リスと葡萄』と共に健康と平和を第一に、日本の未来を生きて行く子どもたちのためにも、希望に満ちた様々な活動を続け、残りの人生を捧げたいと思います」と、意気込みを明かしました。

『株式会社リスと葡萄』によると、岡本さんは1969年5月21日生まれ。1985年に俳優デビューし、1988年に男闘呼組のメンバーとして歌手デビューを果たしました。現在は、バンド・Rockon Social Clubのメンバーとしてアーティスト活動の傍ら、映画やドラマ、舞台などで活躍しています。