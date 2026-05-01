リンクをコピーする

1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ102779 -21.7 58950 ２. 日経Ｄインバ9574 -51.73757 ３. 野村日経平均7023 -56.6 62450 ４. 楽天Ｗブル6686 -21.3 70290