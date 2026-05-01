○ ツインズ 7 − 1 ブルージェイズ ●＜現地時間4月30日ターゲット・フィールド＞ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が4月30日（日本時間5月1日）、敵地でのツインズ戦に「4番・三塁」でフル出場。四球での出塁はあったものの3打数無安打に倒れチームも敗れた。初回の第1打席は二死一塁でツインズの先発右腕・オーバーと対戦。4球目に一塁走者が盗塁を決めあと、最後は追い込まれたあとのボール球をキッチリと見送り四球