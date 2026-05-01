俳優の広瀬すず（27）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。Tシャツ×デニムで決めた“初夏コーデ”を披露した。【写真】「やっぱりラフが好き」ブランドTシャツ×デニムでさらりと決めた広瀬すず広瀬は「やっぱりラフが好き」と自身のこだわりを明かし、胸にブランドロゴがデザインされた『ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）』のTシャツに淡いブラックデニムを合わせた、自然体ながらもオーラを感じさせるようなこの日の