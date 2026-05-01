今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【手抜き車載祭】旅はまだ終わらない【奇石博物館】』といういつさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）山上りすこさん主催の手抜き車載祭に参加させていいただきます 写真並べて紡乃世詞音さんにいい感じに喋ってもらいました いつもの動画と違いなくない？朝起きたら富士山が見えていたのでお出かけすることにした投稿者のいつさん。まずは大淵笹場へ。静岡県