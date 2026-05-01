富士山が見えた朝にふらっと静岡小旅行！ 絶景の茶畑、写真映えの白糸の滝、奇石博物館の不思議な石と各所を満喫

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【手抜き車載祭】旅はまだ終わらない【奇石博物館】』といういつさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

山上りすこさん主催の手抜き車載祭に参加させていいただきます 写真並べて紡乃世詞音さんにいい感じに喋ってもらいました いつもの動画と違いなくない？

朝起きたら富士山が見えていたのでお出かけすることにした投稿者のいつさん。

まずは大淵笹場へ。静岡県富士市の北部にあるこの茶畑は、北に富士山を仰ぎ南に駿河湾を見下ろす景勝地。青い空と荒々しい富士山、そしてお茶畑の鮮やかな緑の取り合わせがとても美しいです。

まだお茶屋さんが開いていない時間だったので、いつさんは出発。沢山写真を撮ったとのこと。

次に訪れたのは白糸の滝。

この日は雲で見えませんでしたが、ここは人為的ながら鏡富士を撮れる絶好のフォトスポット。別日に撮影したという富士山の写真がとても綺麗ですね。

滝壺の前まで降りてきました。

シャッター速度を変えて水の粒を止めたり、絹糸のような流れを写すいつさん。滝は撮影していて楽しいそうです。

最後は奇石博物館へ。

建物の外にも色々と展示があり楽しそうな予感がします。

入館料700円で入った館内は、ところ狭しと化石や不思議だったり面白い石が並んでいます。理科準備室に入り込んだような気持になったとか。石琴による演奏も見せてもらったとのこと。

こちらは野外展示の讃岐岩。叩いて鳴らすことができます。

帰る前にお昼ご飯。岩塩をまぶしたジャガイモと、アンモナイトソーセージを注文。博物館に併設されたカフェはメニューも凝っていて好きといういつさんでした。

爽やかなお天気に誘われてお出かけした日の詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

視聴者のコメント