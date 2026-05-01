OpenAI製エージェントツール「Codex CLI」のソースコードには「ゴブリンやアライグマについて話すな」というAIへの指示文が含まれています。実際にユーザーからは「ChatGPTやCodexがゴブリンに言及する頻度が増加した」という報告が寄せられていたのですが、2026年4月29日にOpenAIが問題の発生原因を報告しました。Where the goblins came from | OpenAIhttps://openai.com/index/where-the-goblins-came-from/以下のスクリーンシ