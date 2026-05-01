ＤＡＰＵＭＰのＴＯＭＯが、故郷の愛知県でダンススタジオ「ＳＴＵＤＩＯＩＣ」（名古屋市中区大須、５月１７日オープン）をプロデュースした。１８歳でプロのダンサーを夢見て上京。２１歳のとき、単身で米ロサンゼルスに渡り腕を磨いた。帰国後、２００８年からＤＡＰＵＭＰに加入した。自身は尾張旭市出身。地元愛が人一倍強く、尾張旭のふるさと大使、名古屋観光文化交流特命大使を務めている。「目標の一つであっ