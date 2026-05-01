ＤＡ ＰＵＭＰのＴＯＭＯが、故郷の愛知県でダンススタジオ「ＳＴＵＤＩＯ ＩＣ」（名古屋市中区大須、５月１７日オープン）をプロデュースした。

１８歳でプロのダンサーを夢見て上京。２１歳のとき、単身で米ロサンゼルスに渡り腕を磨いた。帰国後、２００８年からＤＡ ＰＵＭＰに加入した。

自身は尾張旭市出身。地元愛が人一倍強く、尾張旭のふるさと大使、名古屋観光文化交流特命大使を務めている。「目標の一つであった」という地元でのダンススタジオのオープン。念願がかない、「（所属）事務所の協力のもと、実現できたことをうれしく思います」と喜びもひとしおだ。

同スタジオでは、ＴＯＭＯが選んだ豪華インストラクター陣を迎え、愛知から世界へ―と羽ばたけるようなダンサーの育成を目指す。ＴＯＭＯによる特別クラスなども実施される。

若い世代への育成やプロデュースに興味を持っており、「たくさんの経験やステージを体験させていただき、やっとタイミングが来たと実感しております。ストリートダンサーから（出発し）芸能界でたくさんのことを学ばせていただきました。信念を持って『第２のＤＡ ＰＵＭＰを創る』ことを目指し、ダンスの楽しさを伝えていければ」と誓った。