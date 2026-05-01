「サイクルマナーアップ強化月間」に合わせ、1日の朝、金沢市内では警察官らが中心となって通学、通勤する人に安全な利用を呼びかけました。石川県は毎年5月を「サイクルマナーアップ強化月間」と定め、自転車の交通ルール徹底とマナーの向上を目指しています。初日は金沢駅で2026年度から県警本部に設置された自転車安全対策室の署員らが、青切符制度の周知やヘルメットの着用を呼びかけました。県警本部 交通企画課自転車安全対