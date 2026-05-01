海上自衛隊の1等海尉の男が覚醒剤を持っていた疑いで現行犯逮捕されました。海上自衛隊1等海尉の男は4月28日、東京・新宿区の駐車場で、覚醒剤約0.8グラムを持っていた疑いで現行犯逮捕されました。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。男は海上自衛隊東京音楽隊に所属し、指揮者を務めたこともあったということです。