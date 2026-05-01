◆ウォルドーフ・アストリア大阪×映画『プラダを着た悪魔2』のファッショナブルなアフタヌーンティーウォルドーフ・アストリア大阪のラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」にて、映画『プラダを着た悪魔2』公開記念の特別版アフタヌーンティーが期間限定でスタート。期間は、2026年6月末（予定）まで。映画の舞台になったニューヨークの華やかな世界を、真っ赤なハイヒールが目を惹くスイーツや洗練されたメニューで表現。ファッ