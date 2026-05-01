◆シェラトン都ホテル東京の夏季限定「夏のいちごアフタヌーンティー」。みずみずしいいちごが主役のスイーツ＆セイボリーシェラトン都ホテル東京の「ロビーラウンジ バンブー」では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、夏のいちごを味わうアフタヌーンティーを開催。みずみずしいいちごを主役にしたスイーツと、さっぱりとしたセイボリーを組み合わせたラインナップは、夏のおでかけにもぴったり。贅沢なフレ