5人組ボーイズグループ・VIBYが、グローバルフィットネスブランド「Reebok」の期間限定アンバサダーに就任した。【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY今回のコラボレーションでは、アイコニックかつ革新的なスポーツカルチャーブランドのリーボックの新作スニーカー2種類を展開。第1弾として、きょう5月1日より「ATV-19+」シリーズを発売する。その後、第2弾の展開も予定している。また、アンバサダー就任期間中は、