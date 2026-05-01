VIBY、「Reebok」期間限定アンバサダー就任 BTS・TXTを発掘したミジョン氏がプロデュース
5人組ボーイズグループ・VIBYが、グローバルフィットネスブランド「Reebok」の期間限定アンバサダーに就任した。
【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY
今回のコラボレーションでは、アイコニックかつ革新的なスポーツカルチャーブランドのリーボックの新作スニーカー2種類を展開。第1弾として、きょう5月1日より「ATV-19+」シリーズを発売する。その後、第2弾の展開も予定している。
また、アンバサダー就任期間中は、渋谷・原宿店舗での屋外広告掲出や、全国の「Reebok」直営店でのPOP展開など、店頭や街中でのプロモーションも実施となる。
VIBYは、BTSやTOMORROW X TOGEHERを発掘したキム・ミジョンが設立した新レーベル「Rii.MJ」の第1弾ボーイズグループ。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth 輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げている。
4月29日からは「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』もスタート。6月24日には1st CDシングル「Miracle : The First Light」のリリースを控え、8月31日には「日本武道館 DEBUT SHOWCASE」の開催も決定している。
【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY
今回のコラボレーションでは、アイコニックかつ革新的なスポーツカルチャーブランドのリーボックの新作スニーカー2種類を展開。第1弾として、きょう5月1日より「ATV-19+」シリーズを発売する。その後、第2弾の展開も予定している。
また、アンバサダー就任期間中は、渋谷・原宿店舗での屋外広告掲出や、全国の「Reebok」直営店でのPOP展開など、店頭や街中でのプロモーションも実施となる。
4月29日からは「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』もスタート。6月24日には1st CDシングル「Miracle : The First Light」のリリースを控え、8月31日には「日本武道館 DEBUT SHOWCASE」の開催も決定している。