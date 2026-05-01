テレビアニメ「ONE PIECE」の初代オープニングテーマ「ウィーアー！」の歌唱などで知られる歌手きただにひろし（57）が1日までにXを更新。兄が右顎（がく）下腺がんのため死去したことを報告した。きただには「訃報このたび、兄北谷拓之が令和8年4月28日午後8時5分、右顎下腺癌のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げますとともに、謹んでご報告申し上げます」と伝えた。幼いころの兄との思い出