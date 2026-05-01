清水愛美さんが殺害された事件の情報提供を呼びかける警察官＝1日午前、愛知県豊田市愛知県豊田市で2008年5月、高校1年の清水愛美さん＝当時（15）＝が下校中に殺害された強盗殺人事件が未解決のまま発生から18年を迎えるのを前に、豊田署捜査本部の捜査員ら約30人が1日、名鉄豊田市駅などでチラシを配り、情報提供を呼びかけた。内藤一昭署長は「一刻も早く解決したい。1件でも多く情報をいただきたい」と話した。捜査員らは