【ときど選手｜VARREL加入】 5月1日 発表 ときど選手。弊誌記事より引用 CELLORBが運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は、STREET FIGHTER部門にときど選手が加入することを5月1日に発表した。 ときど選手は近年、プロeスポーツチーム「REJECT」で活躍していた格闘ゲームのプロゲーマー。REJECTとして参加した公式大会「ストリートファ