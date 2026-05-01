【ときど選手｜VARREL加入】 5月1日 発表

ときど選手。弊誌記事より引用

CELLORBが運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は、STREET FIGHTER部門にときど選手が加入することを5月1日に発表した。

ときど選手は近年、プロeスポーツチーム「REJECT」で活躍していた格闘ゲームのプロゲーマー。REJECTとして参加した公式大会「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」にて優勝したことが記憶に新しいが、昨日4月30日に「REJECT」から離れることが発表され、VARRELへ移籍することがわかった。

昨シーズンの「ストリートファイターリーグ」でVARRELは、マゴ選手・水派選手・YHC-餅選手・TS選手で出場した。今年は長年の友人であり、たびたび仲の良さが話題に上がるマゴ選手との共闘が見られるかもしれない。

なお、本件についての詳細は、本日10時よりEVO JAPAN 2026会場VARRELブース内にて発表される。