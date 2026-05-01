岸井ゆきのとツェン・ジンホアがダブル主演する日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』（6月26日公開）より、主人公たちが台北で見つけた小さな希望などを捉えた場面写真9点が一挙解禁された。【写真】『シンシン アンド ザ マウス』の新カット9点が解禁原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った