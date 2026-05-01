◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神は甲子園に戻って巨人と3連戦。「伝統の一戦」デビューが濃厚なドラフト3位新人の岡城に注目したい。近本、中野の相次ぐ負傷による急きょ抜てきにこたえ、プロ初先発の4月29日ヤクルト戦では決勝打となるプロ初安打、初打点。翌30日はプロ初の3安打猛打賞と、救世主の働きを見せている。阪神新人選手によるプロ初先発試合の決勝打は17年の大山以来。先発デビュ