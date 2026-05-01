BTSのJimin（ジミン、30）が、はだしのダンスを披露した。4月29日に自身のインスタグラムに「＃thisisjimin」のハッシュタグで「SWIM with jimin（Solw Jam R＆B Remix）」のダンスカバー動画を投稿した。韓国メディアのスターニュースは1日「This Is Jiminは、23年11月以来約3年ぶりに公開されたジミンのダンスコンテンツ。今回の映像では、はだしのダンサーに変身し、金髪の長い髪を結び、ビルの間から差し込む陽光とそよ風を背