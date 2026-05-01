BTSのJimin（ジミン、30）が、はだしのダンスを披露した。4月29日に自身のインスタグラムに「＃thisisjimin」のハッシュタグで「SWIM with jimin（Solw Jam R＆B Remix）」のダンスカバー動画を投稿した。

韓国メディアのスターニュースは1日「This Is Jiminは、23年11月以来約3年ぶりに公開されたジミンのダンスコンテンツ。今回の映像では、はだしのダンサーに変身し、金髪の長い髪を結び、ビルの間から差し込む陽光とそよ風を背景に登場した。美しい雰囲気の中で踊り始めた」と報じた。

また「長く伸びた手足から放たれる激しいポッピング、そしてチョウの形を描くような滑らかな指先のディテールと、全身で音を刻み込むジミンの表現力は、快感と感動を与えた。はだしで大理石の上を彩りながら雰囲気を高めていたジミンの動きは、夕焼けを見つめる最後の姿として濃い余韻を残した」とリポートした。

映像公開後、ジミンがわずか30分で振り付けを完成させたことが明らかになり、生まれつきのダンサーとしての才能にファンから称賛の声が寄せられた。特にXでは「＃thisisjimin」が、米国と韓国のリアルタイムトレンドで1位となり、全世界で4位にランクイン。動画は、公開から1日で3000万回以上の再生数を記録した。