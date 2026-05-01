今回は、モラハラ夫の発言にショックを受けたエピソードを紹介します。結婚前は優しかったのに…「結婚し、優しかった夫がモラハラ夫に変貌。また私が妊娠してつわりに苦しむと『つわりごときで寝てんじゃねーよ』と罵られ、さらに『みっともない体型』『さっさと出産して体型戻せよ？』と言われたときは、ショックを受けましたし夫の人格を疑いました。しかもその後、夫は風俗に頻繁に通っていると分かったんです。夫を問い詰める