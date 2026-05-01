俳優の中村昌也が４０歳になったことを報告し、近影を公開した。１日までにインスタグラムで「４月３０日、私、４０歳になりました改めて、先日のイベントもありがとうございます皆様のお陰で最高のイベントになりました４月の頭から前祝いも沢山頂いて感謝です！この後の後祝いも期待しておりますｗ」とつづり、バースデーケーキを前に笑顔の写真をアップ。「冗談はさておき本当に宮古島に来て４回目の誕生日、色々感