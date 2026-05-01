俳優の中村昌也が４０歳になったことを報告し、近影を公開した。

１日までにインスタグラムで「４月３０日、私、４０歳になりました改めて、先日のイベントもありがとうございます 皆様のお陰で最高のイベントになりました ４月の頭から前祝いも沢山頂いて感謝です！この後の後祝いも期待しておりますｗ」とつづり、バースデーケーキを前に笑顔の写真をアップ。

「冗談はさておき 本当に宮古島に来て４回目の誕生日、色々感慨深いです まさか３６歳〜４０歳までおっさんをお祝いして頂けるなんて…幸せです。。。」としみじみ。「いつもの仲間、のぶさん、芹那ちゃん、キャバディの皆、来て下さった皆様、お祝いの連絡下さった皆様ありがとうございます！！ これからも宜しくお願い致します」とメッセージを送った。

中村は２０１１年に元「モーニング娘。」の矢口真里と結婚したが、１３年に離婚。２３年１月に宮古島移住を報告し、２月にバーを開店した。今年２月１３日に放送されたフジテレビ系「あの金どこいった？」では離婚バブルでレギュラー３、４本を持つなどブレイクし、最高年収は「２０００万円くらい」、ブレイク期間に「５０００万円」を稼いだと告白。しかし「稼いだ分、服買って、飲んで。ストレスかな。忘れたいじゃないけど」と散財し、稼いだお金は「全くない」とゼロになったと明かした。