歴史人口学者のエマニュエル・トッド氏と、国際政治アナリストの伊藤貫氏が対談。アメリカの文明論について語り合った。（通訳・堀茂樹）【画像】イラン攻撃を主導したと言われるヘグセス国防長官の著書◆◆◆“プロジェクト”としての経済学トッド最近私は、経済学には二つの機能があると考えるようになりました。経済学は「ホモ・エコノミクス（経済人）」という前提、つまり「自己利益を合理的に計算する個人」という前