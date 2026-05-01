巡視艇が宇和島沖をパトロール中に遭遇海上保安庁の第六管区海上保安本部は2026年4月27日、愛媛県宇和島沖をパトロールしていた巡視艇「おいつかぜ」が遭遇した海洋生物の映像を公式Xに投稿しました。【映像】デカい！これが海保の巡視艇が遭遇した「巨大な海洋生物」です第六管区海上保安本部は広島市南区に本部を置き、岡山県、広島県、山口県東部、香川県、愛媛県を管轄。瀬戸内海の大部分と宇和海を担任水域としており、こ