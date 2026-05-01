「有力馬次走報」（３０日）◆中山牝馬Ｓ１０着のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚久）は丹内とのコンビでヴィクトリアＭ（１７日・東京、芝１６００メートル）へ向かう。◆マイラーズＣ２着のドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野）は安田記念（６月７日・東京、芝１６００メートル）へ。鞍上は引き続き丹内。「Ｇ１でも楽しみになる競馬をしてくれましたからね」と藤野師。◆センテニアル・パークＳを勝ってＯＰ入りし