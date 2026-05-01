【土曜・東京】７Ｒ△ハルノアラシ８Ｒ◎ティムール９Ｒ○ルカランフィースト１０Ｒ◎ドナルンバ１１Ｒ○キープカルム１２Ｒ△マスグラバイト【日曜・東京】５Ｒ○アラムベイ６Ｒ○ベルゼビュート７Ｒ○ミスティマウンテン８Ｒ○ダノンエンブレム１０Ｒ○タイトニット１１Ｒ○ショウグンマサムネ１２Ｒ○シルフズミスチーフ土日とも東京で騎乗。イチ推しは土曜１０Ｒのドナルンバだ。「使っても痛まなくなってきたし、内面が