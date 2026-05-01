ダイアン津田とＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシーの２人による新ロケ番組、日本テレビ系「津田×ジェシーのゲラゲラナンバープレート旅」（１日・深夜２４時半、８日・深夜２４時４５分）が、２週連続で放送される。旅の始まりは、海老名サービスエリア。“車のナンバープレート”を見て、「旅の期待値が高そうな人」を２人が捜索。気になった人にその場で声をかけていく。超多忙で、なかなか旅に行けない２人は、楽しいロケにたど