中国共産党は、株式市場を監督する証券監督管理委員会の前のトップについて「収賄の疑いがあった」として、党籍をはく奪する処分を決定しました。国営の新華社通信によりますと、中国共産党中央規律検査委員会と国家監察委員会は先月30日、証券監督管理委員会の前主席易会満氏を調査した結果、職務上の立場を利用して融資や上場の審査で利益をはかり見返りに巨額の金銭を受け取っていたことなどが判明したと発表しました。また、「