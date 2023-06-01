5月1日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・山鹿市保多田（スピード違反）県道・・・菊池市泗水町（スピード違反）国道325・・・菊池郡大津町杉水（スピード違反） ＜午後＞県道・・・上益城郡益城町木山（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩