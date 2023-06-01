日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」のノミネート作品などの発表会が３０日、東京都内で行われた。計７７部門のうち、６３部門のノミネート作品・アーティストが公表された。日本版グラミー賞とも呼ばれる同賞。主要６部門のうち、最優秀楽曲賞には「ＢｌｕｅＪｅａｎｓ」（ＨＡＮＡ）、「ＩＲＩＳＯＵＴ」（米津玄師）、「怪獣」（サカナクション）、「革命道中―ＯｎＴｈｅＷａｙ」