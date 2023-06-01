2024年9月、開幕した中国アフリカ協力フォーラム首脳会合。手前は演説する習近平国家主席＝北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国政府は1日、アフリカ53カ国からの輸入品に対する関税をゼロにした。農産品などの輸入を増やして開発を支援し、アフリカ経済との結びつきを一段と強める。市場の「開放」によってグローバルサウスでの影響力を高め、米国の保護主義に対抗する戦略的意図もにじむ。アフリカは豊富な資源を持ち、