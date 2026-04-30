ブラジル代表の象徴、ネイマールが2026年ワールドカップ出場という壮大な夢を追い続けている。代表から約3年遠ざかっている34歳のネイマールは現在サントスFCで再起を図っているが、その道のりは平坦ではない。昨季はリーグ戦20試合で8ゴールを記録し復調の兆しを見せたものの、昨年末に受けた膝の手術の影響もあり、現在も全体練習を継続してこなせない状況が続いている。それでも本大会を見据え、ブラジルの英雄は最後のチャンス