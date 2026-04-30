偉大なCFであるロベルト・レヴァンドフスキとの別れが近づいているバルセロナ。後任としてアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスに注目しているが、アトレティコが非売品としての評価を変える可能性は低く、交渉は難航すると予想されている。『Cadena SER』によると、バルセロナはプランBとしてプレミアリーグのチェルシーに所属するブラジル代表のジョアン・ペドロに注目しているようだ。ラジオ内では元バルセロナのボ