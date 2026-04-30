北海道北見市田端町の住宅で2026年4月30日、火事がありました。30日午後6時前、付近の住民から「住宅から黒煙が大量に出ています」と119番通報がありました。 火は通報から約3時間半後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。また、男性1人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察と消防で遺体の身元の確認を急ぐとともに、出火原因を調べています。